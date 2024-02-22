Vivo выпустила бюджетный смартфон Y200e с AMOLED-экраном и защитой от влаги

Недавно компания Vivо выпустила бюджетный смартфон Y200e. Устройство работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 с частотой 2,2 ГГц и операционной системе Funtouch OS 14.

Гаджет предложит покупателям 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Ко всему прочему, под дисплеем производитель разместил сканер отпечатков пальцев.

Также смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 44 Вт. Ещё он обладает защитой от влаги и пыли по стандарту IP54.

Цены на Vivo Y200e начинаются от $ 240 (~ 22 тыс. рублей). Устройство продаётся в двух цветовых вариациях: Black Diamond (чёрной) и Saffron Delight (оранжевой). Приобрести девайс пока можно только на территории Индии, однако позже смартфон доберётся и до остального мира.