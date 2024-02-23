Культовую Doom выпустят на шведских газонокосилках

Шведская компания Husqvarna анонсировала официальный порт оригинального Doom для своих газонокосилок. Культовый шутер славится тем, что энтузиасты запускают его на самых безумных устройствах: микроволновках, тестах для беременности, калькуляторах и так далее.

Видимо, в Husqvarna об этом знали и решили сделать официальный порт частью рекламной кампании своих газонокосилок Automower.

Видео доступно на YouTube-канале Husqvarna/id Software. Права на видео принадлежат Husqvarna/id Software.

Даная акция проводится в сотрудничестве с разработчиками тайтла из студии id Software. К сожалению, поиграть в Doom на Husqvarna Automower пользователи смогут в течение ограниченного периода — с 9 апреля по 9 сентября этого года.