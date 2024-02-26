Утёк ранний билд The Sims 5 — с файлами антипиратской защиты Denuvo и Android-версией

Во второй половине февраля ранняя сборка The Sims 5 под кодовым названием Project Rene утекла в Сеть. На это обратили внимание пользователи Reddit, предоставив два скриншота: с версией для ПК и со сборкой для Android.

Обе сборки в последний раз обновлялись осенью 2022 года — судя по всему, это те самые билды, которые взломали хакеры больше года назад. Долгое время злоумышленники не выкладывали данные в Сеть, однако теперь до проекта добрались и обычные пользователи.

Слитые версии подтверждают, что The Sims 5 создают для ПК и мобильных устройств на движке Unreal Engine, а будущая игра будет защищена антипиратской защитой Denuvo. Как ранее было известно, пятая часть культовой серии будет бесплатной игрой с сетевыми элементами и крупными платными дополнениями. У проекта пока нет даже примерной даты выхода.