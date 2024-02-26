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Консоль, движок и фильмы: в России представили дорожную карту развития игровой индустрии

Консоль, движок и фильмы: в России представили дорожную карту развития игровой индустрии
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АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» представила дорожную карту развития игровой индустрии до 2029 года. Пятилетний план разработали в соответствии с декабрьским поручением президента создать меры поддержки отечественной индустрии видеоигр.

Согласно дорожной карте, уже в 2024 году примут закон о введении в России возрастной маркировки видеоигр и создадут российский аналог itch.io для формирования каталога отечественных игр. В 2026-2027 году в России появится отечественная консоль от неназванных разработчиков, в этот же период в Москве пройдёт выставка индустрии видеоигр Moscow Game Expo.

У остальных задач нет точных сроков реализации. Так, до конца 2028 году в России разработают игровой движок Nau Engine от VK, создадут инвестиционный фонд для финансирования отечественных проектов, произведут российские киберспортивные игры для участия в соревнованиях, снимут фильмы о разработке игр и создадут многие другие инициативы. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте АНО.

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