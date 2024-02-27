Кристофер Нолан не может выбросить из головы одну фразу из «Тёмного рыцаря»

Кристофер Нолан в свежем интервью изданию Deadline рассказал, что он до сих пор вспоминает фразу из фильма «Тёмный рыцарь», которую написал даже не сам режиссёр, а его брат.

Фраза звучит так: «Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем». По словам Нолана, он до сих пор не до конца понимает её истинное значение.

Меня мучает строчка из «Тёмного рыцаря», и её даже писал не я. Её написал мой брат. Фраза вызвала наибольший отклик. В ней говорится: «Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы стать злодеем». Я прочитал это в его черновике и подумал: «Хорошо, оставлю её здесь — но я не знаю, что это значит. Действительно ли это так?» И тех пор как вышел этот фильм, фраза кажется всё правдивее и правдивее. В этой истории всё именно так.

Нолан подчеркнул, что фраза до сих пор актуальна и не потеряла свою ценность.