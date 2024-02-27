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Инсайдер раскрыл новые детали сразу девяти частей Assassin's Creed

Инсайдер раскрыл новые детали сразу девяти частей Assassin's Creed
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Авторитетный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новый материал, посвящённый будущему серии Assassin's Creed. Журналист раскрыл первые детали Assassin's Creed Infinity — некого общего лаунчера для грядущих частей франшизы.

По информации Хендерсона, Infinity — это не просто приложение для запуска различных Assassin's Creed, это некая связка между частями серии. Например, геймер может моментально запустить AC: Red, выйти из неё и всё ещё остаться внутри лаунчера.

Инсайдер отмечает, что помимо функционала программы для запуска, Infinity представляет собой игру-сервис с ежедневными и еженедельными наградами. Их можно будет использовать в различных частях Assassin's Creed, открывая костюмы, оружие и другую экипировку для главных героев. В планах Ubisoft — чередовать огромные и небольшие части серии от разных команд.

Сейчас в разработке находятся как минимум девять проектов серии. Assassin's Creed Red и Infinity выйдут до конца 2024 года, после чего последуют AC: Invictus (2025), AC: Hexe (2026), а также ремейк AC 4: Black Flag, AC: Nebula (Индия, Ацтеки), AC: Raid (кооп-игра), Echoes (сетевой экшен) и ещё один неизвестный ремейк.

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