Представлен концепт смартфона без единого приложения — он управляется с помощью ИИ

На выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 немецкий оператор Deutsche Telekom представил смартфон, работающий без приложений. Гаджет разработан совместно с компаниями Qualcomm и Brain.AI и сейчас представляет собой концепт возможного устройства будущего.

Так, гаджет от Deutsche Telekom работает исключительно с помощью искусственного интеллекта. Большинство функций гаджета реализованы с помощью голосового управления — пользователь может попросить смартфон позвонить другу, поискать информацию в интернете, запустить видео или посоветовать лучшие кафе в том или ином городе.

В Deutsche Telekom отмечают, что на данный момент это всего лишь концепт возможного гаджета, поэтому он может никогда не добраться до потребительского рынка. Однако именно таким в компании видят будущее смартфонов: в них ИИ помогает пользователю даже в самых базовых операциях.