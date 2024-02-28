Apple прекратила работу над своим электрокаром — СМИ

По информации источников издания Bloomberg, Apple объявила сотрудникам о прекращении разработки беспилотного электромобиля. Компания больше не планирует выпускать свой электрокар.

Объявление о прекращении производства сделали во вторник, удивив почти 2 тыс. сотрудников, работающих над проектом. Люди не ожидали отмены работы над машиной, поскольку она велась аж с 2014 года. Несмотря на длительную работу, проект с трудом продвигался практически с самого начала, поскольку Apple несколько раз меняла руководство и стратегию команды.

Причина отмены разработки электрокара — боязнь, что проект не окупится и не принесёт нужную прибыль. В Apple посчитали более логичным сократить сотни миллионов долларов расходов, чем продолжать их тратить.