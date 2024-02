Легендарный игрок Elden Ring с горшком на голове скоро перестанет убивать Малению

После выхода Elden Ring в сообществе обратили внимание на игрока под ником Let me solo her (LMSH), который помог огромному количеству игроков победить Малению, считавшуюся одним из сложнейших боссов экшена.

За всё время игрок победил Малению около 7 тыc. раз. Он рассказал, что утомился от однотипных боёв с ней, поэтому после релиза дополнения Shadow of the Erdtree наверняка прекратит помогать геймерам сражаться с Маленией.

По словам Let me solo her, его внимание привлёк Мессмер Колосажатель — один из главных боссов DLC, который, надеется игрок, по силам превзойдёт даже Малению.

Все знают, что From Software любит делать боссов в DLC самыми сильными. Я принимаю вызов и надеюсь, что поклонникам жанра сложность тоже понравится.

Как отметил геймер, он остался в восторге от трейлера расширения, поскольку увидел в нём много рыцарской тематики, которую он так сильно любит.