В России стартовали продажи смартфона Honor X9b с закруглённым OLED-экраном

Китайская компания Honor объявила о старте продаж смартфона Honor X9b в России. Гаджет можно приобрести у крупнейших ритейлеров страны по цене от 30 999 рублей. В середине марта стоимость увеличится до 32 999 рублей.

Honor X9b получил закруглённый 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с 8/12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5800 мА/ч. Ранее смартфон вошёл в топ-10 мобильных устройств по автономности от DxOMark.

Устройство получило тройную заднюю камеру: основная (108 Мп), широкоугольная (5 Мп), вспомогательная (2 Мп). Фронтальная камера получила датчик на 16 Мп. Смартфон оснащён стереодинамиками, разъёмом USB-C и подэкранным сканером отпечатков пальцев.