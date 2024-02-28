Для Escape from Tarkov: Arena вышел патч с новой картой и системой хитбоксов
28 февраля разработчики Escape from Tarkov: Arena выпустили для шутера патч 0.1.5.0. Обновление привнесло свежую карту, переработало систему хитбоксов, провело полный вайп профиля и исправило ряд багов.
Коротко о главном
- На всех картах теперь закрыты места, через которые пользователи могли выбраться за пределы игровой зоны.
- Увеличено минимальное количество выбранных карт с одной до четырёх для старта поиска игры.
- Удалена вкладка «Пресеты рейтинга».
- Уменьшено количество опыта для разблокировки пресетов.
- Значительно уменьшено количество осколочных гранат во всех пресетах.
- Переработана логика появления осколочных гранат на всех локациях для всех режимов игры.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.
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