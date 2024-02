Для Escape from Tarkov: Arena вышел патч с новой картой и системой хитбоксов

28 февраля разработчики Escape from Tarkov: Arena выпустили для шутера патч 0.1.5.0. Обновление привнесло свежую карту, переработало систему хитбоксов, провело полный вайп профиля и исправило ряд багов.

Коротко о главном

На всех картах теперь закрыты места, через которые пользователи могли выбраться за пределы игровой зоны.

Увеличено минимальное количество выбранных карт с одной до четырёх для старта поиска игры.

Удалена вкладка «Пресеты рейтинга».

Уменьшено количество опыта для разблокировки пресетов.

Значительно уменьшено количество осколочных гранат во всех пресетах.

Переработана логика появления осколочных гранат на всех локациях для всех режимов игры.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

Escape from Tarkov: Arena представляет собой классический сессионный шутер в духе Call of Duty или Counter-Strike, но на хардкорном фундаменте Escape from Tarkov.