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Анонсирован игровой смартфон OnePlus 12R в дизайне Genshin Impact

Анонсирован игровой смартфон OnePlus 12R в дизайне Genshin Impact
Аудио-версия:
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28 февраля компании OnePlus и HoYoverse представили игровой смартфон 12R в дизайне Genshin Impact. Стоимость лимитированной версии устройства составит € 749 (~ 74,2 тысячи рублей).

Видео доступно на YouTube-канале OnePlus. Права на видео принадлежат OnePlus/HoYoverse.

Что касается внешнего вида девайса, то на задней панели изображён уникальный орнамент, а корпус выкрашен в фиолетовый цвет. В техническом плане особая версия ничем не отличается от оригинального смартфона.

Напомним, гаджет предложит 6,78-дюймовый дисплей ProXDR с частотой обновления экрана 120 Гц и поддержкой HDR10+. Также он работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и обладает большим аккумулятором на 5500 мА/ч.

Продажи OnePlus 12R в дизайне Genshin Impact стартуют 28 марта.

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