Новый шутер по «Звёздным войнам» отменили — VGC

В середине февраля именитый инсайдер Том Хендерсон сообщил, что студия Respawn Entertainment делает игру про мандалорца из «Звёздных войн». Это должен был быть шутер от первого лица.

По информации источников издания VGC, недавно EA отменила разработку нового шутера. Вряд ли есть сомнения в том, что это была как раз игра про мандалорца. Правда, пока это никто не подтверждает.

Компания хочет, чтобы Respawn сосредоточилась на развитии Star Wars: Jedi и Apex Legends, поскольку считает, что игроки больше всего интересуются этими франшизами.

Шутер про мандалорца должен был развернуться во времен доминирования Галактической Империи. Геймплей описывали очень динамичным благодаря быстрому передвижению на реактивном ранце.