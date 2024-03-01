Начались съёмки фильма «Супермен» — подзаголовок «Наследие» убрали

Джеймс Ганн в соцсетях сообщил о старте съёмок фильма «Супермен». Глава киновселенной DC решил изменить название ленты, убрав из него подзаголовок «Наследие».

Вместе с этим Ганн опубликовал фото логотипа на костюме героя. Интересное совпадение — производство стартовало 29 февраля, в день рождения Супермена.

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

Я вне себя от радости объявляю о начале съёмок фильма «Супермен» сегодня, 29 февраля, которое по случайному совпадению приходится на день рождения Супермена. Когда я закончил первый черновик сценария, я назвал фильм «Супермен: наследие». К тому времени, когда была финальная версия сценария, было ясно, что фильм будет называться «Супермен».

Фильм выйдет 11 июля 2025 года. Главные роли сыграли Дэвид Коренсвет и Рэйчел Броснахэн.