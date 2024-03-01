Тим Блейк Нельсон заявил, что злодей в «Капитане Америка 4» вызовет у людей восторг

Актёр Тим Блейк Нельсон, сыгравший злодея Лидера в «Капитане Америка 4», подробнее рассказал о своём персонаже и опыте работы с Marvel Studios.

Нельсон уже играл в фильме Marvel, в «Невероятном Халке». По сути в «Капитане Америка 4» он продолжает свою роль — учёного Сэмюэла Стернса, который получил гамма-облучение и стал обладателем невероятного интеллекта. Как и говорилось ранее, Лидер будет сражаться с Сэмом Уилсоном, который стал новым Капитаном Америка, именно разумом.

Я действительно взволнован. Я отлично провёл время, снимаясь в этом. Думаю, люди будут в восторге от того, как выглядит этот парень. И от того, что он может сказать и что он делает. Вся хвала потрясающей команде Marvel.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. В ленте снялись Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие.