Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап 2. День 1
Начало прямой трансляции
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тим Блейк Нельсон заявил, что злодей в «Капитане Америка 4» вызовет у людей восторг

Тим Блейк Нельсон заявил, что злодей в «Капитане Америка 4» вызовет у людей восторг
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Тим Блейк Нельсон, сыгравший злодея Лидера в «Капитане Америка 4», подробнее рассказал о своём персонаже и опыте работы с Marvel Studios.

Нельсон уже играл в фильме Marvel, в «Невероятном Халке». По сути в «Капитане Америка 4» он продолжает свою роль — учёного Сэмюэла Стернса, который получил гамма-облучение и стал обладателем невероятного интеллекта. Как и говорилось ранее, Лидер будет сражаться с Сэмом Уилсоном, который стал новым Капитаном Америка, именно разумом.

Я действительно взволнован. Я отлично провёл время, снимаясь в этом. Думаю, люди будут в восторге от того, как выглядит этот парень. И от того, что он может сказать и что он делает. Вся хвала потрясающей команде Marvel.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. В ленте снялись Энтони Маки, Харрисон Форд, Лив Тайлер и другие.

Материалы по теме
Сериал «Сёгун» превзошёл все ожидания: это крутая «Игра престолов» про самураев в Японии
Сериал «Сёгун» превзошёл все ожидания: это крутая «Игра престолов» про самураев в Японии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android