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Звезда «Прослушки» Уэнделл Пирс сыграет босса Кларка Кента в фильме «Супермен»

Звезда «Прослушки» Уэнделл Пирс сыграет босса Кларка Кента в фильме «Супермен»
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Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Уэнделл Пирс («Прослушка», «Джек Райан») сыграет босса Кларка Кента в фильме «Супермен». Актёр воплотит роль Перри Уайта — главного редактора газеты The Daily Planet.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Детали истории пока не раскрываются.

В каст войдут Дэвид Коренсвет («Пэрл»), Рэйчел Броснахэн («Карточный домик»), Скайлер Джизондо («Ночь в музее: Секрет гробницы»), Николас Холт («Тепло наших тел»), Изабела Мерсед («Малышка»), Эди Гатеги («В клетке»), Натан Филлион («Отряд самоубийц: Миссия навылет»), Энтони Кэрриган («Отцовство») и Мария Габриэла де Фария («Точка невозврата»).

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.

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