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Система поселений и боёвка из Valhalla — новые детали Assassin's Creed Red

Система поселений и боёвка из Valhalla — новые детали Assassin's Creed Red
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Журналист Том Хендеросон поделился ворохом новых подробностей следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Red. Он рассказал, что уже видел геймплей проекта, но показать его пока не может.

Разработка игры ведётся на улучшенной версии движка Anvil Pipeline. Данный переход позволит авторам использовать глобальное освещение с трассировкой лучей, виртуальную геометрию, переработать паркур, анимации и другие механики.

Боевая система напомнила Хендерсону Valhalla из-за большого количества крови и возможности отрубать врагам конечности. Также от последней части в серии Red взяла систему строения поселений. Игроки смогут выбирать место для размещения зданий и настраивать их внешний вид.

Что касается стелса, то с точки зрения концепта он напомнил журналисту Splinter Cell. У геймеров будет возможность прятаться в высокой траве, тени, ложиться, гасить факелы и много чего ещё.

Релиз Assassin's Creed Red состоится до марта 2025 года.

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