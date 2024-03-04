«Это настоящий фильм»: Пол Дано — об усталости от супергероев и «Бэтмене» Мэтта Ривза

Недавно актёр Пол Дано дал интервью изданию Independent. В нём он вспомнил фильм «Бэтмен» Мэтта Ривза и рассказал, чем, по его мнению, лента отличается от других картин по комиксам.

Несмотря на общую усталость людей от супергероев, «Бэтмена» все приняли с большим восторгом. По словам Дано, причина в том, что картина про Тёмного рыцаря ощущается настоящей во всех аспектах.

Есть достаточно фильмов по комиксам, где вы просто знали, что в итоге ожидать. Создавался эффект иллюзии. Смотря «Бэтмена» вы знали, что это настоящий фильм.

Также Дано высказался о причинах усталости людей от фильмов про супергероев. По мнению актёра, это связано с переизбытком подобных картин, поскольку их создатели стремятся к количеству, а не к качеству.

В работе находится вторая часть «Бэтмена». Её режиссёром вновь выступит Мэтт Ривз. Джеффри Райт, сыгравший Гордона, намекнул на более важную у его персонажа роль в сиквеле.