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Приключение Valiant Hearts: Coming Home от Ubisoft вышло на ПК и консолях

Приключение Valiant Hearts: Coming Home от Ubisoft вышло на ПК и консолях
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6 марта трогательное приключение Valiant Hearts: Coming Home про Первую мировую войну вышло на ПК и консолях. К примеру, в Новой Зеландии проект уже доступен для покупки, а через несколько часов доберётся и до других регионов.

Фото: PS Store

Valiant Hearts: Coming Home представляет собой продолжение культовой Valiant Hearts: The Great War от Ubisoft Montpellier, которая вышла в 2014 году. В сиквеле геймеры увидят как уже знакомых, так и совершенно новых персонажей — верный немецкий пёс Уолт также вернётся.

Напомним, изначально Valiant Hearts: Coming Home вышла 31 января 2023 года на мобильных устройствах эксклюзивно в рамках подписки Netflix. Теперь тайтл добрался до ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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