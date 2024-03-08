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Звезда хоррора «Два, три, демон, приди!» сыграет главную роль в экранизации Watch Dogs

Звезда хоррора «Два, три, демон, приди!» сыграет главную роль в экранизации Watch Dogs
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Как сообщает издание Deadline, звезда хоррора «Два, три, демон, приди!» Софи Уайлд сыграет главную роль в фильме Watch Dogs. Кого именно воплотит девушка, пока неизвестно.

Режиссёром картины выступит Матье Тури («Бегущая в лабиринте»), а сценарий напишет Кристи ЛеБлан («Кислород»). Деталей сюжета ленты пока нет, однако фильм наверняка адаптирует события одноимённой серии игр, которая рассказывает об альтернативной реальности, где вовсю используются продвинутая операционная система «ctOS». Франшиза рассказывает о хакерах, которые находят в ней уязвимости и используют полученную информацию в своих целях.

У фильма Watch Dogs пока нет даже примерной даты выхода. Судя по всему, премьера ленты состоится не раньше 2025 года.

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