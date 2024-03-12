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«Он всегда будет номером один»: Киллиан Мёрфи назвал Роя Кина самым известным ирландцем

«Он всегда будет номером один»: Киллиан Мёрфи назвал Роя Кина самым известным ирландцем
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Актёр Киллиан Мёрфи, обладатель премии «Оскар» за главную роль в фильме «Оппенгеймер», прокомментировал свою популярность. Знаменитый артист заявил, что всё ещё не считает себя самым известным ирландцем, сравнив себя с другими местными селебрити.

Мёрфи заявил, что всегда останется в тени бывшего полузащитника футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Роя Кина. Он также принёс извинения перед знаменитым ирландским телеведущим Грэмом Нортоном, который ведёт популярнейшую передачу «Шоу Грэма Нортона» на канале BBC One.

Никто не может быть более известным, чей Рой Кин. Я большой поклонник Роя, он всегда будет номером один. Прости, Грэм Нортон!

Киллиан Мёрфи получил известность благодаря главной роли в боевике «28 дней спустя» Алекса Гарленда, вышедшем в 2002 году. После этого актёр запомнился по сериалу «Острые козырьки» и съёмкам у Кристофера Нолана, включая недавнего «Оппенгеймера».

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