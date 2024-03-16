Epic Games Store прекратит поддержку Windows 7, 8 и 32-разрядной Windows 10

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Представители Epic Games объявили в своём официальном блоге, что в июне компания перестанет поддерживать цифровой магазин на Windows 7, 8 и 32-разрядной Windows 10. Отмечается, что после наступления указанного срока программа запуска перестанет получать обновления.

Пользоваться функционалом приложения геймеры с указанными версиями операционных систем по-прежнему смогут. Программа запуска Epic Games продолжит поддержку 64-разрядной Windows 10, Windows 11 и macOS 10.13 и выше.

Epic не сможет оказывать техническую поддержку пользователям этих операционных систем, а функции программы запуска на этих системах со временем могут ухудшиться или перестать работать.

Напомним, вплоть до 21 марта в Epic Games Store проходит раздача Deus Ex: Mankind Divided — продолжения знаменитого киберпанк-экшена от канадской студии Eidos Montreal.