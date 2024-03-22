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Вышел тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера осенью

Вышел тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом — премьера осенью
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Компания HBO опубликовала тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом. В ролике показано, как Освальд Кобблпот наводит свои порядки на улицах Готэма и какие методы при этом использует.

Видео доступно на YouTube-канале HBO. Права на видео принадлежат HBO.

События «Пингвина» развернутся через неделю после финала «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего.

Также в шоу сыграют Клэнси Браун, Кристин Милиоти, Майкл Келли и Шохре Агдашлу. Создателем проекта выступила Лорен Лефранк.

Премьера сериала «Пингвин» состоится этой осенью в стриминговом сервисе HBO Max. Точная дата выхода пока не раскрывается.

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