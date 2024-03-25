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Сборы «Дюны 2» достигли $ 570 млн, общая касса франшизы превысила $ 1 млрд

Сборы «Дюны 2» достигли $ 570 млн, общая касса франшизы превысила $ 1 млрд
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По итогам третьего уикенда сборы фильма «Дюна 2» в США превысили отметку в $ 233 млн. Лента с Тимоти Шаламе продолжает показывать впечатляющий результат в том числе по всему миру — общая касса продолжения достигла $ 574 млн.

Вместе с достижением этой цифры сборы первой и второй части фантастического эпоса Дени Вильнёва превысили $ 1 млрд. Учитывая, что первую часть в 2021 году выпустили одновременно с релизом в цифровых сервисах, а прокат сиквела всё ещё продолжается, это внушительный результат для франшизы. Тем временем Warner Bros. пока не анонсировала триквел.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

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