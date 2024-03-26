Бойд Холбрук сыграет Двуликого в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза — СМИ

По данным сайта Medium, Бойд Холбрук сыграет Двуликого в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза. Актёра якобы отобрали среди нескольких кандидатов. Именно он больше всего понравился продюсерам.

Холбрук известен ролью в «Логане» и в сериале «Нарко», где он исполнил роль агента УБН Стива Мёрфи.

Вместе с Робертом Паттинсоном в продолжении супергероической одиссеи Брюса Уэйна вернутся Энди Серкис (Альфред), Колин Фаррелл (Пингвин), Зои Кравиц (Селина Кайл), Джеффри Райт (Джеймс Гордон) и, предположительно, Барри Кеоган (Джокер).

Двуликий — известный враг Бэтмена, а в прошлом окружной прокурор Готэма Харви Дент, который превратился в злодея.

Премьера «Бэтмена 2» намечена на 2 октября 2026 года. В режиссёрское кресло, конечно, вернётся Мэтт Ривз.