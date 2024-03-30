Для игры «Смута» выпустили демо

30 марта российская историческая RPG «Смута» получила долгожданную демку. Скачать пробную версию могут все желающие на официальной странице проекта на площадке VK Play.

Демо представляет собой не отрывок из игры, а выполнена в виде интерактивного музея — подобные исторические туры были в серии Assassin’s Creed. Во время прогулки геймера будет сопровождать экскурсовод, а в конце предстоит пройти экзамен на знание материала. Однако возможность «пощупать» геймплей всё равно предусмотрена: авторы добавили пару сражений.

Напомним, сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля.