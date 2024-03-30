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Игра Смута: демоверсия, скачать, играть

Для игры «Смута» выпустили демо
Аудио-версия:
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30 марта российская историческая RPG «Смута» получила долгожданную демку. Скачать пробную версию могут все желающие на официальной странице проекта на площадке VK Play.

Демо представляет собой не отрывок из игры, а выполнена в виде интерактивного музея — подобные исторические туры были в серии Assassin’s Creed. Во время прогулки геймера будет сопровождать экскурсовод, а в конце предстоит пройти экзамен на знание материала. Однако возможность «пощупать» геймплей всё равно предусмотрена: авторы добавили пару сражений.

Напомним, сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля.

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