Авторы Palworld в шутку анонсировали симулятор свиданий с раздеваниями More Than Just Pals

Через несколько часов наступит 1 апреля, поэтому игровые компании по традиции приготовили для геймеров ряд шуточных анонсов. К примеру, разработчики Palworld в шутку представили симулятор свиданий Palworld: More Than Just Pals.

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Судя по трейлеру, в тайтле геймеры могли бы заводить общаться с антропоморфными палами и заводить с ними романтические отношения. Авторы даже пообещали, что выпустят специальную версию для взрослых, в которых героев можно будет раздеть. Благо всё это часть первоапрельской шутки.

Однако вместе с этим студия всерьёз рассказала, что «очень скоро» в Palworld появится первый рейд на босса. Скорее всего, апдейт выйдет в течение пары дней.

Скриншоты Palworld: More Than Just Pals

Фото: Pocketpair

Фото: Pocketpair

Фото: Pocketpair

Фото: Pocketpair

Фото: Pocketpair