Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы игры «Смута» показали пятый образ главного героя, доступный за предзаказ

Авторы игры «Смута» показали пятый образ главного героя, доступный за предзаказ
Аудио-версия:
Комментарии

Разработчики российской исторической RPG-игры «Смута» показали пятый образ главного персонажа, который ранее оставался в секрете. Его получат только те, кто оформит предзаказ новинки на VK Play.

До этого князь Юрий Милославский мог предстать перед игроком в образе шиша, ратника, наёмника и стрельца. По словам разработчиков, при смене класса будут меняться характеристики и способности персонажа, а также отношение к нему NPC-персонажей.

Предзаказавшие игру смогут опробовать также образ царедворца. Вероятно, он будет сражаться с помощью пистолета и кинжала, а окружающие будут относиться к такому Милославскому с почтением.

Фото: Cyberia Nova

30 марта у «Смуты» вышла демо-версия. Скачать её могут все желающие на официальной странице проекта на площадке VK Play.

Материалы по теме
Для игры «Смута» выпустили демо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android