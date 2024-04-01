Авторы игры «Смута» показали пятый образ главного героя, доступный за предзаказ

Разработчики российской исторической RPG-игры «Смута» показали пятый образ главного персонажа, который ранее оставался в секрете. Его получат только те, кто оформит предзаказ новинки на VK Play.

До этого князь Юрий Милославский мог предстать перед игроком в образе шиша, ратника, наёмника и стрельца. По словам разработчиков, при смене класса будут меняться характеристики и способности персонажа, а также отношение к нему NPC-персонажей.

Предзаказавшие игру смогут опробовать также образ царедворца. Вероятно, он будет сражаться с помощью пистолета и кинжала, а окружающие будут относиться к такому Милославскому с почтением.

Фото: Cyberia Nova

30 марта у «Смуты» вышла демо-версия. Скачать её могут все желающие на официальной странице проекта на площадке VK Play.