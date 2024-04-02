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Тираж Dragon's Dogma 2 превысил 2,5 млн копий

Тираж Dragon's Dogma 2 превысил 2,5 млн копий
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Capcom на своём сайте сообщила, что продажи Dragon's Dogma 2 превысили 2,5 млн копий. Игре удалось достичь такого результата за 11 дней после релиза — тайтл вышел 22 марта.

Авторы также раскрыли и суммарные продажи игр серии. Они превысили 10 млн копий.

Dragon's Dogma 2 — большая ролевая игра, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире Грансис. Одна из главных особенностей серии — сражения с гигантскими созданиями в духе Shadow of the Colossus: герои могут взбираться прямо по телам своих противников, находя их самые уязвимые места.

Игра получила тёплые отзывы критиков, но вот игроки остались недовольны производительностью и возможностью покупать игровые предметы за реальные деньги.

Игра уже доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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