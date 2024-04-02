Вышел 12-минутный фанатский фильм по Fallout 4, который завершает сюжет игры

1 апреля на YouTube вышел короткометражный фильм Fallout Deadweight, посвящённый четвёртой игре серии.

Фанаты (команда из 15 человек) работали над проектом около трёх лет. Сюжет продолжит историю, показанную в финале Fallout 4 — Выживший возвращается в убежище, чтобы похоронить своего сына, по пути отбиваясь от группы рейдеров.

Видео доступно на YouTube-канале FO Deadweight. Права на видео принадлежат FO Deadweight/Bethesda.

Уже в следующий четверг, 11 апреля на Prime Video состоится премьера официального сериала по франшизе Fallout. Сюжет расскажет о дочери смотретиля убежища (Элла Пернелл), гуле-ковбое по кличке Вурдалак (Уолтон Гоггинс) и члене Братства Стали (Эрон Мотен). Все они будут преследовать некую общую цель.