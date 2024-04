Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic не отменили, разработка идёт

Во время недавнего интервью изданию IGN генеральный директор Saber Interactive Мэтью Карч прокомментировал разработку ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic. По его словам, игру не отменили и над ней продолжают работать.

Первые слухи об отмене тайтла появились от журналиста и инсайдера Джеффа Грабба. После этого Джейсон Шрайер заявил, что работа над игрой всё же идёт. Это подтвердил и Карч.

Очевидно, что мы работаем над этим. Это неоднократно появлялось в прессе. Что я скажу, так это то, что игра жива и здорова. Мы стремимся к тому, чтобы превзойти ожидания потребителей.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был анонсирован в 2021 году. С тех пор о нём особо ничего не рассказывали, поэтому многие посчитали, что проект забросили.