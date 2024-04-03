Рынок пиратских видеосервисов в России вырос, но их доля в доходах упала — исследование

Рынок пиратских видеосервисов в России вырос на 11%, при этом пиратов в общих доходах на рынке снизилась до 2,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт J’son & Partners Consulting.

Так, доходы от пиратства видеоконтента в 2023 году в России выросли на 11%, до 3,36 млрд рублей. Рост наблюдается только в рублях: в долларах за счет девальвации рынок упал на 13,3%, до $39 млн. При этом доля пиратов на рынке снизилась с 3,4% до 2,9%.

Лидером среди пиратских видеосервисов остается Lostfilm, хотя его доля снижается — с 45% в 2023 году до 42,7% в начале 2024 года. На втором месте — LordFilm, чья доля выросла на 2,1%, до 39,5%. Замыкает тройку лидеров Zona, чья доля увеличилась сразу на 7,7% — до 29,1%.