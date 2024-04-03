В Apex Legends отключили серверы для восстановления прогресса игроков

На этой неделе в королевской битве Apex Legends произошёл массовый сбой. Многие игроки пожаловались, что после этого прогресс на их аккаунтах откатило на несколько месяцев назад.

Спустя сутки разработчики наконец-то отреагировали на проблему. По их словам, для исправления ситуации им необходимо на некоторое время отключить серверы королевской битвы.

Мы облажались! Для решения проблемы потери данных мы временно отключаем серверы Apex Legends. Не переживайте! Команда быстро внесёт правки для восстановления прогресса и контента в затронутых учётных записях, однако во время работ геймеры не смогут подключиться к игре.

Когда конкретно серверы снова включат, неизвестно. Также представители Respawn принесли извинения фанатам и признались, что «сильно облажались».