Создатель Minecraft основал студию Bitshift — первой игрой будет рогалик

Шведский геймдизайнер и создатель Minecraft Маркус Перссон сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что основал собственную студию Bitshift Entertainment. Первой игрой компании станет безымянный вокслельный рогалик с элементами лутер-шутера.

Никакие подробности пока не раскрываются: ни место расположения студии, ни количество сотрудников в штате. Разработка дебютного проекта находится на ранней стадии. Перссон даже признался, что модели некоторых монстров он временно позаимствовал из модов для Doom, поскольку в его команде нет пока нет художника.

Логотип и название студии

Фото: X (ранее Twitter)/notch

В конце марта Маркус Перссон показал первые скриншоты своей будущей игры: он описывает её как «Borderlands с кубами» или «дьяблоид от первого лица». В ней геймеры смогут исследовать подземелья, вооружившись мечами и другим уникальным оружием.