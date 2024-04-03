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В «Мир кораблей» добавили главных героев из фильма «Кин-дза-дза!»

В «Мир кораблей» добавили главных героев из фильма «Кин-дза-дза!»
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3 апреля в игре «Мир кораблей» стартовала коллаборация с советским фильмом «Кин-дза-дза!». Ивент продлится вплоть до 24-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир кораблей. Официальный канал». Права на видео принадлежат Lesta Games.

В рамках события в игру добавили наборы с главными героями ленты — Уэфом и Би, а также с Дядей Вовой и Скрипачом. Во время матчей персонажи будут произносить культовые и крылатые фразы.

Ко всему прочему, пользователи смогут приобретать различные тематические предметы за временную валюту «КЦ». Её можно получить из наборов в Адмиралтействе или за выполнение боевых задач. Ещё фанатов ждёт тематический порт «Плюк».

Больше подробностей можно узнать на официальном сайте «Мира кораблей».

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