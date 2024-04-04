В Microsoft раскрыли стоимость апдейтов для Windows 10 после завершения поддержки ОС

В декабре 2023 года Microsoft анонсировала платную поддержку Windows 10 под названием Extended Security Updates (ESU). Она вступит в силу после окончания официальной поддержки ОС осенью 2025 года — пользователи смогут в течение трёх лет получать важные обновления безопасности.

В начале апреля компания рассказала, сколько будут стоить апдейты для обычных пользователей. Так, первый год поддержки устаревшей Windows 10 обойдётся в $ 61 (около 5600 рублей), второй — в $ 122 (около 11 000 рублей), а третий — в $ 244 (около 22 000 рублей). В Microsoft отметили, что речь идёт лишь о базовых патчах безопасности, предложив юзерам всё же перейти на Windows 11.

По состоянию на март 2024 года Windows 10 используют 69% пользователей экосистемы компании, а на Windows 11 приходится всего 27% аудитории.