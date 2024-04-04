Лара Крофт стала самым знаковым персонажем игр в опросе BAFTA

BAFTA подвела итоги голосования игроков за самого знакового персонажа видеоигр в истории. Победителем оказалась Лара Крофт. По мнению большинства геймеров, именно расхитительница гробниц больше всех заслуживает носить такое звание.

По словам BAFTA, в опросе участвовало 4 тысячи геймеров. В него вошли «персонажи всех форм и размеров, от антропоморфных животных до вооружённых шпионов», но объединяет их то, что они стали самыми узнаваемыми лицами во вселенной видеоигр за последние десятилетия.

Второе почётное место занял Марио. За ним идут Агент 47 из Hitman, Соник, Сэкбой из LittleBigPlanet и Пакман из Pac-Man.

10 самых знаковых героев видеоигр