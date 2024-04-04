Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лара Крофт стала самым знаковым персонажем игр в опросе BAFTA

Лара Крофт стала самым знаковым персонажем игр в опросе BAFTA
Аудио-версия:
Комментарии

BAFTA подвела итоги голосования игроков за самого знакового персонажа видеоигр в истории. Победителем оказалась Лара Крофт. По мнению большинства геймеров, именно расхитительница гробниц больше всех заслуживает носить такое звание.

По словам BAFTA, в опросе участвовало 4 тысячи геймеров. В него вошли «персонажи всех форм и размеров, от антропоморфных животных до вооружённых шпионов», но объединяет их то, что они стали самыми узнаваемыми лицами во вселенной видеоигр за последние десятилетия.

Второе почётное место занял Марио. За ним идут Агент 47 из Hitman, Соник, Сэкбой из LittleBigPlanet и Пакман из Pac-Man.

10 самых знаковых героев видеоигр

  1. Лара Крофт из Tomb Raider
  2. Марио из Super Maro
  3. Агент 47 из Hitman
  4. Соник из Sonic
  5. Сэкбой из LittleBig Planet
  6. Пакман из Pac-Man
  7. Линк из The Legend of Zelda
  8. Мастер Чиф из Halo
  9. Кратос из God of War
  10. Шэдоухарт из Baldur's Gate 3
Материалы по теме
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в апреле 2024 года
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в апреле 2024 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android