Hellblade 2 на Xbox Series будет работать только в 30 FPS — ради «кинематографичности»

4 апреля мировые журналисты опубликовали превью Hellblade 2 — продолжение психологического триллера от британской студии Ninja Theory. Как стало известно от немецкого издания Gamepro, в экшене будет всего лишь один режим на консолях Xbox Series — с динамическим разрешением при 30 FPS.

Как рассказал директор по визуальным эффектам проекта, студия пошла на этот шаг намеренно, стремясь обеспечить более кинематографическое ощущение во время геймплея. Поэтому оценить Hellblade 2 в плавных 60 кадрах в секунду можно будет только на ПК с относительно мощными комплектующими.

Релиз Hellblade 2 состоится 21 мая этого года на ПК (в Steam и Microsoft Store) и Xbox Series. Проект появится только на цифровых прилавках, диски печатать не планируют.