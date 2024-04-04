Состоялся релиз игры «Смута» от студии Cyberia Nova

4 апреля состоялся официальный релиз «Смуты» — российской видеоигры от студии Cyberia Nova. Игра доступна по цене в 2000 рублей эксклюзивно в магазине VK Play вместе с интерактивной демоверсией, которую можно скачать полностью бесплатно.

Видео доступно во VK-канале «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

«Смута» — российская RPG, посвящённая событиям Смутного времени (начало XVII века в Европе). По сюжету князь Милославский выполняет различные задания, прокачивая свои навыки и продвигаясь по основному квесту. Сюжет игры опирается на роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Изначально игру планировали выпустить в том числе на консолях PlayStation и Xbox, однако от этой затеи в итоге отказались. Авторы обещают около 40 часов игрового процесса с полностью озвученными диалогами и большим открытым миром.