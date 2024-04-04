Депутат Госдумы Светлана Журова: видимо, в МОК услышали про Игры будущего

Недавно корреспондент издания Legalbet.gg пообщался с депутатом Госдумы Светланой Журовой. В ходе разговора она поделилась мнением о возможном проведении Олимпийских киберспортивных игр под эгидой МОК.

Видимо, в МОК услышали про Игры будущего и увидели перспективу в киберспортивном сегменте. Поэтому понятно, почему им захотелось взять под своё крыло и киберспорт тоже. Но, рассуждая на тему киберспортивной Олимпиады, не стоит забывать, что МОК — это история без денег.

Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.