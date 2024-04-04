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Кибертурниры Gran Turismo World Series 2024 стартуют 17 апреля

Кибертурниры Gran Turismo World Series 2024 стартуют 17 апреля
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Компания Sony раскрыла даты проведения кибертурниров Gran Turismo World Series 2024. Чемпионат начнётся 17 апреля с проведения онлайн-отборочных игр.

После окончания онлайн-отборочных лучшие игроки будут выбраны для участия в живых турнирах. В соответствии с изменением формата в этом году финалисты определятся по результатам трёх раундов отборочных, которые пройдут в трёх странах: Канаде, Чехии и Японии.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Polyphony Digital.

Место и дата проведения основных этапов Gran Turismo World Series 2024

  • Раунд 1 — Монреаль, Канада (6 июля).
  • Раунд 2 — Прага, Чехия (10 августа).
  • Раунд 3 — Токио, Япония (28 сентября);
  • Мировой финал — дата и место проведения объявят позже.

Наблюдать за ходом проведения кибертурниров можно будет на официальном сайте или YouTube-канале Gran Turismo.

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