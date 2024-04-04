На Netflix вышел криминальный сериал «Рипли» со звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом

4 апреля на Netflix состоялась премьера криминального сериала «Рипли» со звездой «Шерлока» Эндрю Скоттом. Все восемь эпизодов уже можно посмотреть с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сериал «Рипли» рассказывает историю талантливого авантюриста без моральных принципов Тома Рипли, способного пойти на убийство и другие преступления. В 1960-е годы его нанимает богатый предприниматель и отправляет в Италию, чтобы он вернул в США его бестолкового сына.

Создателем сериала выступил Стивен Зеллиан, сценарист «Ирландца» и режиссёр мини-сериала «Однажды ночью». Помимо Эндрю Скотта, в шоу сыграли Дакота Фаннинг («Я — Сэм»), Джонни Флинн («Одна жизнь»), Маурицио Ломбарди («Новый Папа») и другие актёры.