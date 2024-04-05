Стартовал детективный сериал «Шугар» с Колином Фарреллом

5 апреля состоялась премьера детективного сериала «Шугар» с Колином Фарреллом в главной роли. В первый сезон шоу вошло восемь эпизодов — проект доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу рассказывает об американском частном детективе, расследующем таинственное исчезновение Оливии Сигел, любимой внучки легендарного голливудского продюсера Джонатана Сигела. На своём пути герой также раскроет тайны семьи Сигел: как хорошие, так и очень мрачные.

Сэм Кэтлин, Скотт Гринберг и Чип Вуселич выступают в качестве исполнительных продюсеров. Кресло режиссёров сериала заняли Фернандо Мейрелл (фильм «Город Бога») и Адам Арки.