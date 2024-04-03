Стартовали съёмки новой части «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном

Начался съёмочный процесс новой части «Каратэ-пацана». Вместе с этим появилась фотография с хлопушкой, на которой можно увидеть название ленты.

Главные роли исполнят Джеки Чан, который вернётся к роли мистера Хана из ремейка 2010 года, а ещё Ральф Маччио с ролью Дэниэла ЛаРуссо из оригинального фильма 1984 года. Ключевую роль получит Бен Ван, звезда сериала «Американец китайского происхождения».

Актёра отобрали после глобального кастинга, начавшегося в конце ноября 2023 года. В результате кастинга были получены тысячи заявок со всего мира. По словам инсайдеров, Ван прошёл прослушивание, которое продемонстрировало его глубокую связь с персонажем. Также помогло то, что он свободно владеет китайским языком и обладает высокими навыками во многих видах боевых искусств.

Картина, продолжающая «Каратэ-пацана», выйдет уже 13 декабря 2024 года в мировых кинотеатрах.