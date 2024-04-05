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HBO нашла исполнителей главных ролей в «Рыцаре Семи королевств», приквеле «Игры престолов»

HBO нашла исполнителей главных ролей в «Рыцаре Семи королевств», приквеле «Игры престолов»
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Компания HBO нашла исполнителей главных ролей в «Рыцаре Семи королевств», приквеле «Игры престолов». Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.

Напомним, шоу будет основано на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала.

Ожидается, что в первый сезон войдёт шесть серий, но если холдинг сочтёт сериал успешным, то он получит продолжение. Последующие сезоны вновь будут отталкиваться от книг — «Верного меча» и «Таинственного рыцаря».

Премьера первого сезона сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» состоится в конце 2025 года.

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