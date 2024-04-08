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Актёр Трой Бейкер отверг предположения о том, что он озвучивает Джейсона в GTA 6

Актёр Трой Бейкер отверг предположения о том, что он озвучивает Джейсона в GTA 6
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Недавно известный актёр дубляжа Трой Бейкер, озвучивший Джоэла из The Last of Us, Сэма Дрейка из Uncharted 4 и многих других героев игр, рассказал, что не принимает участие в озвучивании GTA 6.

Фанаты стали думать, что голос Джейсону в экшене подарил Бейкер. Геймеры решили так по небольшому отрывку из трейлера, в котором герой говорит одну фразу: «Верю». По этой фразе пользователи решили, что Джейсона озвучил Трой, но это не так.

Он произносит одно слово! Он говорит: «Верю». В этом и заключается восприятие – люди думают и просто автоматически предполагают, что это я. Я хочу, чтобы этот парень, кем бы он ни был, знал, что отлично делает свою работу.

В поддержку слов Бейкера можно привести довод о том, что зачастую для озвучки своих проектов Rockstar не зовёт именитых актёров и даёт шанс малоизвестным людям.

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