Следующая Battlefield расскажет о противостоянии НАТО и ЧВК — инсайдер

Известный инсайдер Том Хендерсон в соцсетях рассказал дополнительную деталь новой части Battlefield. По его словам, игра будет строиться вокруг конфликта между НАТО и какой-то частной военной компанией.

Других деталей Хендерсон не раскрыл, но отметил, что ЧВК станет для организации большой угрозой.

Ранее Хендерсон уже делился деталями следующей Battlefield. Если верить его данным, авторы не хотят экспериментировать и сделать «безопасную» часть франшизы, которая наверняка понравится всем фанатам Battlefield 3 и Battlefield 4.

Из других деталей: в шутере будет классический мультиплеер на 64 игрока, четыре класса и полная переработка разрушаемости. Действие развернётся в недалёком будущем (2025–2030 годы). За сетевой режим отвечает сама DICE.

Релиз якобы должен состояться в 2025 году.