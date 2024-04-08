Александр Овечкин запускает собственную лигу по киберхоккею NHL 24

Организатор спортивных турниров Liga Pro совместно с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным запускает лигу по киберспортивной дисциплине NHL 24.

Ежедневно будут проходить турниры по киберхоккею в формате Hockey Ultimate Team. Киберспортсмены разделены на два дивизиона — Ovi League и Gold League, и каждые две недели победитель «золотой» лиги будет заменять худшего в «лиге Овечкина».

По завершению сезона организаторы планируют провести масштабный турнир Liga Pro Major 24 eHockey — туда попадут лучшие игроки двух дивизионов, турнира Liga Pro NHL EAST, а также победители дополнительных квалификаций.

Ранее Александр Овечкин установил очередной рекорд, забив 850 шайб за время выступлений за одну команду.