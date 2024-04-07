Овечкин наколотил 850 голов за один клуб НХЛ! А кто в преследователях?

6 апреля Александр Овечкин забросил свои 28-ю и 29-ю шайбы в этом регулярном сезоне НХЛ, доведя их общее количество до 851. Капитан «Вашингтона» стал вторым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть отметку в 850 голов. Естественно, после Уэйна Гретцки, от абсолютного рекорда которого Овечкина теперь отделяют 43 точных броска.

Однако Александр стал первым хоккеистом, наколотившим 850 шайб в составе одного клуба — Гретцки из своих 894 голов 583 забил за «Эдмонтон», 246 — за «Лос-Анджелес», 57 — за «Рейнджерс» и восемь — за «Сент-Луис». При этом рекордсменом по этому показателю Овечкин стал ещё в ноябре 2022 года — тогда в матче с «Аризоной» он забросил 787-ю шайбу в карьере и обошёл Горди Хоу по количеству голов в составе одного клуба.

А кто ещё входит в число лидеров по этому показателю?

№ Игрок Клуб Голы 1 Александр Овечкин* «Вашингтон» 851 2 Горди Хоу «Детройт» 786 3 Стив Айзерман «Детройт» 692 4 Марио Лемье «Питтсбург» 690 5 Джо Сакик «Квебек»/»Колорадо» 625 6 Бобби Халл «Чикаго» 604 7 Сидни Кросби* «Питтсбург» 590 8 Уэйн Гретцки «Эдмонтон» 583 9 Майк Босси «Айлендерс» 573 10 Майк Модано «Миннесота»/»Даллас» 557 11 Люк Робитайл «Лос-Анджелес» 557 12 Стивен Стэмкос* «Тампа-Бэй» 551 13 Марсель Дионн «Лос-Анджелес» 550 14 Джонни Бьюсик «Бостон» 545 15 Морис Ришар «Монреаль» 544

* — действующий игрок

В этом списке отсутствуют многие из лучших снайперов в истории НХЛ. К примеру, у Яромира Ягра, занимающего четвёртую строчку в общем списке, лучший результат за один клуб — 439 голов за «Питтсбург», а у следующего за ним Бретта Халла — 527 за «Сент-Луис»; седьмой Фил Эспозито 459 из 717 шайб забросил в составе «Бостона», восьмой Майк Гартнер отметился 397 шайбами в «Вашингтоне», а девятый Марк Мессье 392 раза поразил ворота соперников в свитере «Эдмонтона».

Помимо Александра Овечкина, из действующих игроков здесь можно увидеть Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса, которые, без сомнений, ещё поднимутся в этом списке. Что касается остальных хоккеистов, продолжающих карьеру, то здесь картина выглядит следующим образом:

№ Игрок Клуб Голы 1 Александр Овечкин «Вашингтон» 851 2 Сидни Кросби «Питтсбург» 590 3 Стивен Стэмкос «Тампа-Бэй» 551 4 Евгений Малкин «Питтсбург» 496 5 Патрик Кейн* «Чикаго» 446 6 Анже Копитар «Лос-Анджелес» 419 7 Брэд Маршан «Бостон» 400 8 Джейми Бенн «Даллас» 382 9 Кори Перри* «Анахайм» 372 10 Остон Мэттьюс «Торонто» 363 11 Джо Павелски* «Сан-Хосе» 355 12 Давид Пастрняк «Бостон» 348 13 Леон Драйзайтль «Эдмонтон» 345 14 Коннор Макдэвид «Эдмонтон» 334 15 Натан Маккиннон «Колорадо» 332

* — сейчас в другом клубе

В этом списке могли бы оказаться Мэтт Дюшейн (340 голов в карьере), Клод Жиру (350), Джефф Скиннер (357), Зак Паризе (433), Джефф Картер (440) и Джон Таварес (451), которые в общей таблице снайперов стоят выше некоторых его представителей, однако их заброшенные шайбы оказались в недостаточной для этого степени распределены между несколькими клубами — например, лучший результат у Тавареса — 272 гола за «Айлендерс», а у Жиру — 291 точный бросок в составе «Филадельфии».

Отрыв Овечкина от ближайших способных побить его рекорд преследователей очень велик. Интересно, сможет ли тот же Мэттьюс, который вот-вот превзойдёт одно из его многочисленных достижений, покорить и этот результат, который ещё не раз увеличится.