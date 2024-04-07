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Овечкин забросил 850 шайб за Вашингтон в НХЛ, лидеры по голам за один клуб среди действующих игроков

Овечкин наколотил 850 голов за один клуб НХЛ! А кто в преследователях?
Дмитрий Сторожев
Овечкин забросил 850 шайб за «Вашингтон»
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Превзойти такой результат будет крайне тяжело.

6 апреля Александр Овечкин забросил свои 28-ю и 29-ю шайбы в этом регулярном сезоне НХЛ, доведя их общее количество до 851. Капитан «Вашингтона» стал вторым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть отметку в 850 голов. Естественно, после Уэйна Гретцки, от абсолютного рекорда которого Овечкина теперь отделяют 43 точных броска.

Матч, в котором Овечкин забросил 850-ю шайбу:
Овечкин преодолел отметку в 850 голов в НХЛ! Но «Вашингтон» не удержал победу, ведя 2:0
Овечкин преодолел отметку в 850 голов в НХЛ! Но «Вашингтон» не удержал победу, ведя 2:0

Однако Александр стал первым хоккеистом, наколотившим 850 шайб в составе одного клуба — Гретцки из своих 894 голов 583 забил за «Эдмонтон», 246 — за «Лос-Анджелес», 57 — за «Рейнджерс» и восемь — за «Сент-Луис». При этом рекордсменом по этому показателю Овечкин стал ещё в ноябре 2022 года — тогда в матче с «Аризоной» он забросил 787-ю шайбу в карьере и обошёл Горди Хоу по количеству голов в составе одного клуба.

А кто ещё входит в число лидеров по этому показателю?

ИгрокКлубГолы
1Александр Овечкин*«Вашингтон»851
2Горди Хоу«Детройт»786
3Стив Айзерман«Детройт»692
4Марио Лемье«Питтсбург»690
5Джо Сакик«Квебек»/»Колорадо»625
6Бобби Халл«Чикаго»604
7Сидни Кросби*«Питтсбург»590
8Уэйн Гретцки«Эдмонтон»583
9Майк Босси«Айлендерс»573
10Майк Модано«Миннесота»/»Даллас»557
11Люк Робитайл«Лос-Анджелес»557
12Стивен Стэмкос*«Тампа-Бэй»551
13Марсель Дионн«Лос-Анджелес»550
14Джонни Бьюсик«Бостон»545
15Морис Ришар«Монреаль»544

* — действующий игрок

В этом списке отсутствуют многие из лучших снайперов в истории НХЛ. К примеру, у Яромира Ягра, занимающего четвёртую строчку в общем списке, лучший результат за один клуб — 439 голов за «Питтсбург», а у следующего за ним Бретта Халла — 527 за «Сент-Луис»; седьмой Фил Эспозито 459 из 717 шайб забросил в составе «Бостона», восьмой Майк Гартнер отметился 397 шайбами в «Вашингтоне», а девятый Марк Мессье 392 раза поразил ворота соперников в свитере «Эдмонтона».

Помимо Александра Овечкина, из действующих игроков здесь можно увидеть Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса, которые, без сомнений, ещё поднимутся в этом списке. Что касается остальных хоккеистов, продолжающих карьеру, то здесь картина выглядит следующим образом:

ИгрокКлубГолы
1Александр Овечкин«Вашингтон»851
2Сидни Кросби«Питтсбург»590
3Стивен Стэмкос«Тампа-Бэй»551
4Евгений Малкин«Питтсбург»496
5Патрик Кейн*«Чикаго»446
6Анже Копитар«Лос-Анджелес»419
7Брэд Маршан«Бостон»400
8Джейми Бенн«Даллас»382
9Кори Перри*«Анахайм»372
10Остон Мэттьюс«Торонто»363
11Джо Павелски*«Сан-Хосе»355
12Давид Пастрняк«Бостон»348
13Леон Драйзайтль«Эдмонтон»345
14Коннор Макдэвид«Эдмонтон»334
15Натан Маккиннон«Колорадо»332

* — сейчас в другом клубе

В этом списке могли бы оказаться Мэтт Дюшейн (340 голов в карьере), Клод Жиру (350), Джефф Скиннер (357), Зак Паризе (433), Джефф Картер (440) и Джон Таварес (451), которые в общей таблице снайперов стоят выше некоторых его представителей, однако их заброшенные шайбы оказались в недостаточной для этого степени распределены между несколькими клубами — например, лучший результат у Тавареса — 272 гола за «Айлендерс», а у Жиру — 291 точный бросок в составе «Филадельфии».

Отрыв Овечкина от ближайших способных побить его рекорд преследователей очень велик. Интересно, сможет ли тот же Мэттьюс, который вот-вот превзойдёт одно из его многочисленных достижений, покорить и этот результат, который ещё не раз увеличится.

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