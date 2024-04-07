Овечкин наколотил 850 голов за один клуб НХЛ! А кто в преследователях?

6 апреля Александр Овечкин забросил свои 28-ю и 29-ю шайбы в этом регулярном сезоне НХЛ, доведя их общее количество до 851. Капитан «Вашингтона» стал вторым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть отметку в 850 голов. Естественно, после Уэйна Гретцки, от абсолютного рекорда которого Овечкина теперь отделяют 43 точных броска.
Однако Александр стал первым хоккеистом, наколотившим 850 шайб в составе одного клуба — Гретцки из своих 894 голов 583 забил за «Эдмонтон», 246 — за «Лос-Анджелес», 57 — за «Рейнджерс» и восемь — за «Сент-Луис». При этом рекордсменом по этому показателю Овечкин стал ещё в ноябре 2022 года — тогда в матче с «Аризоной» он забросил 787-ю шайбу в карьере и обошёл Горди Хоу по количеству голов в составе одного клуба.
А кто ещё входит в число лидеров по этому показателю?
|№
|Игрок
|Клуб
|Голы
|1
|Александр Овечкин*
|«Вашингтон»
|851
|2
|Горди Хоу
|«Детройт»
|786
|3
|Стив Айзерман
|«Детройт»
|692
|4
|Марио Лемье
|«Питтсбург»
|690
|5
|Джо Сакик
|«Квебек»/»Колорадо»
|625
|6
|Бобби Халл
|«Чикаго»
|604
|7
|Сидни Кросби*
|«Питтсбург»
|590
|8
|Уэйн Гретцки
|«Эдмонтон»
|583
|9
|Майк Босси
|«Айлендерс»
|573
|10
|Майк Модано
|«Миннесота»/»Даллас»
|557
|11
|Люк Робитайл
|«Лос-Анджелес»
|557
|12
|Стивен Стэмкос*
|«Тампа-Бэй»
|551
|13
|Марсель Дионн
|«Лос-Анджелес»
|550
|14
|Джонни Бьюсик
|«Бостон»
|545
|15
|Морис Ришар
|«Монреаль»
|544
* — действующий игрок
В этом списке отсутствуют многие из лучших снайперов в истории НХЛ. К примеру, у Яромира Ягра, занимающего четвёртую строчку в общем списке, лучший результат за один клуб — 439 голов за «Питтсбург», а у следующего за ним Бретта Халла — 527 за «Сент-Луис»; седьмой Фил Эспозито 459 из 717 шайб забросил в составе «Бостона», восьмой Майк Гартнер отметился 397 шайбами в «Вашингтоне», а девятый Марк Мессье 392 раза поразил ворота соперников в свитере «Эдмонтона».
Помимо Александра Овечкина, из действующих игроков здесь можно увидеть Сидни Кросби и Стивена Стэмкоса, которые, без сомнений, ещё поднимутся в этом списке. Что касается остальных хоккеистов, продолжающих карьеру, то здесь картина выглядит следующим образом:
|№
|Игрок
|Клуб
|Голы
|1
|Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|851
|2
|Сидни Кросби
|«Питтсбург»
|590
|3
|Стивен Стэмкос
|«Тампа-Бэй»
|551
|4
|Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|496
|5
|Патрик Кейн*
|«Чикаго»
|446
|6
|Анже Копитар
|«Лос-Анджелес»
|419
|7
|Брэд Маршан
|«Бостон»
|400
|8
|Джейми Бенн
|«Даллас»
|382
|9
|Кори Перри*
|«Анахайм»
|372
|10
|Остон Мэттьюс
|«Торонто»
|363
|11
|Джо Павелски*
|«Сан-Хосе»
|355
|12
|Давид Пастрняк
|«Бостон»
|348
|13
|Леон Драйзайтль
|«Эдмонтон»
|345
|14
|Коннор Макдэвид
|«Эдмонтон»
|334
|15
|Натан Маккиннон
|«Колорадо»
|332
* — сейчас в другом клубе
В этом списке могли бы оказаться Мэтт Дюшейн (340 голов в карьере), Клод Жиру (350), Джефф Скиннер (357), Зак Паризе (433), Джефф Картер (440) и Джон Таварес (451), которые в общей таблице снайперов стоят выше некоторых его представителей, однако их заброшенные шайбы оказались в недостаточной для этого степени распределены между несколькими клубами — например, лучший результат у Тавареса — 272 гола за «Айлендерс», а у Жиру — 291 точный бросок в составе «Филадельфии».
Отрыв Овечкина от ближайших способных побить его рекорд преследователей очень велик. Интересно, сможет ли тот же Мэттьюс, который вот-вот превзойдёт одно из его многочисленных достижений, покорить и этот результат, который ещё не раз увеличится.