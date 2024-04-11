Стартует Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовыми в 1 млн рублей

13 апреля начинается основной этап турнира Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовым фондом 1 млн рублей. В качестве организатора соревнования выступает Chiki Briki Games.

Формат основного этапа

Матчи группового этапа профессиональной лиги запланированы на следующие дни: 13, 14, 20 и 21 апреля 2024 года. Участники, разделённые на четыре группы, сразятся в формате round-robin. По результатам матчей две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, а остальные коллективы покинут турнир.

Вторая стадия состоится в период с 26 по 28 апреля. Игры плей-офф пройдут в формате double elimination.

Участники турнира

Группа A:

Virtus.pro;

СОБР;

MIST;

SVFU.

Группа B:

OverPowered;

TAMPERS;

The Iron Phoenix;

Amazing Team.

Группа C:

Tarkov Help;

Arena Family;

Team Spirt;

AT1S & TEAM.

Группа D:

Don't pick a Bowl;

Arena Gladiators;

TNT Gaming;

Target Your Skill.