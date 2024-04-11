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Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena (Тарков Арена)

Стартует Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовыми в 1 млн рублей
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13 апреля начинается основной этап турнира Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовым фондом 1 млн рублей. В качестве организатора соревнования выступает Chiki Briki Games.

Формат основного этапа

Матчи группового этапа профессиональной лиги запланированы на следующие дни: 13, 14, 20 и 21 апреля 2024 года. Участники, разделённые на четыре группы, сразятся в формате round-robin. По результатам матчей две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, а остальные коллективы покинут турнир.

Вторая стадия состоится в период с 26 по 28 апреля. Игры плей-офф пройдут в формате double elimination.

Участники турнира

Группа A:

  • Virtus.pro;
  • СОБР;
  • MIST;
  • SVFU.

Группа B:

  • OverPowered;
  • TAMPERS;
  • The Iron Phoenix;
  • Amazing Team.

Группа C:

  • Tarkov Help;
  • Arena Family;
  • Team Spirt;
  • AT1S & TEAM.

Группа D:

  • Don't pick a Bowl;
  • Arena Gladiators;
  • TNT Gaming;
  • Target Your Skill.
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