Стартует Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовыми в 1 млн рублей
13 апреля начинается основной этап турнира Aimday All Set по Escape from Tarkov: Arena с призовым фондом 1 млн рублей. В качестве организатора соревнования выступает Chiki Briki Games.
Формат основного этапа
Матчи группового этапа профессиональной лиги запланированы на следующие дни: 13, 14, 20 и 21 апреля 2024 года. Участники, разделённые на четыре группы, сразятся в формате round-robin. По результатам матчей две лучшие команды из каждой группы пройдут в следующий этап, а остальные коллективы покинут турнир.
Вторая стадия состоится в период с 26 по 28 апреля. Игры плей-офф пройдут в формате double elimination.
Участники турнира
Группа A:
- Virtus.pro;
- СОБР;
- MIST;
- SVFU.
Группа B:
- OverPowered;
- TAMPERS;
- The Iron Phoenix;
- Amazing Team.
Группа C:
- Tarkov Help;
- Arena Family;
- Team Spirt;
- AT1S & TEAM.
Группа D:
- Don't pick a Bowl;
- Arena Gladiators;
- TNT Gaming;
- Target Your Skill.
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